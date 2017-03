Bắt nóng cặp vợ chồng chuyên phân phối "hàng đá"

Theo hồ sơ của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng: Khoảng 23h đêm 29/7, qua mật phục, các trinh sát của đơn vị đã bất ngờ ập vào căn nhà số 40 đường An Thượng 10 (thuộc tổ 17, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Văn Nhân (SN 1976) và Võ Đặng Nhan Uyên (còn gọi là Na mập, SN 1982) đang tổ chức bán ma túy tổng hợp cho các con nghiện.

Tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà này, lực lượng công an phát hiện và thu giữ trên 20 gram ma túy tổng hợp (hàng đá), hơn 30 tẩu hút thuốc, 2 cân điện tử, 10 bình gas, 5 đèn khò, trên 200 bao nilon để đựng ma túy, giấy bạc kít sẵn dùng để chuẩn bị phân lẻ ma túy bán cho các con nghiện cùng gần 15 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, lực lượng công an còn thu giữ thêm 2 mã tấu loại lớn mà các đối tượng sử dụng để “hộ thân” khi có sự cố hoặc bị phát hiện. Theo lực lượng chức năng, để củng cố chứng cứ khi tiến hành bắt cặp vợ chồng này, trước đó lực lượng chống ma túy của Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ gần 10 đối tượng nghiện đến địa chỉ này để mua ma túy tổng hợp về dùng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cặp vợ chồng Nguyễn Văn Nhân và Võ Đặng Nhan Uyên đã khai nhận: Từ tháng 9/2009 đến nay, cả hai đã mua ma túy tổng hợp với số lượng lớn từ những đối tượng ở các tỉnh phía Bắc về phân lẻ (mỗi “chấm” bán với giá khoảng 500 ngàn đồng tùy theo loại hàng) bán cho các con nghiện tại TP Đà Nẵng. Để qua mặt cơ quan lực lượng chức năng, cứ vài tháng một lần, cặp vợ chồng này lại thay đổi chỗ ở khắp địa bàn Đà Nẵng. Tinh vi hơn, bọn chúng chỉ nhận hàng qua đường “xách tay” hoặc gửi xe đò “chất lượng cao” nhằm tránh bị phát hiện. Hàng gửi đi không đề địa chỉ nhận mà chỉ đề ký hiệu. Đến nơi, người nhận chỉ cần nói ký hiệu cho các lái xe là có thể nhận hàng. Mọi giao dịch mua bán, thanh toán của vợ chồng Nhân - Uyên với những đầu mối này chỉ thanh toán tiền qua tài khoản ngân hàng, cặp vợ chồng này cũng thay đổi liên tục số điện thoại bằng sim khuyến mãi để khỏi bị lộ danh tính. Ngoài ra, để gây thêm thanh thế cho các con nghiện yên tâm đến mua và sử dụng ma túy, cặp vợ chồng này còn rêu rao là có “bảo kê” của lực lượng công an. Hầu hết các con nghiện của Nhân - Uyên đều là khách quen. Khi cần mua ma túy, các con nghiện chỉ cần kẹp tiền vào hai ngón tay đút vào khe cửa là nhận được ma túy từ phía trong đưa ra. Để thu hút thêm khách hàng, hai vợ chồng này còn có chiêu “câu khách” rất độc là mua hàng có khuyến mãi. Ngoài việc phân nhỏ ma túy từng “chấm” bán lẻ, mỗi lần con nghiện mua hàng điều được “khuyến mãi” thêm dụng cụ hút chích như tẩu, đèn khò để sử dụng. Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa cho biết: Từ năm 2009 đến nay, cặp vợ chồng Nhân - Uyên là đối tượng nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát phòng CSĐT tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, với thủ đoạn hết sức tinh vi, hoạt động buôn bán ma túy có tổ chức chặt chẽ, lại thường xuyên thay đổi chỗ ở, thay đổi điện thoại và địa điểm bán ma túy liên tục cũng như cắt cử nhiều chân rết vòng trong vòng ngoài, đánh động khi bị lực lượng công an phát hiện... nên nhiều lần cặp vợ chồng này “thoát tội” vì đã kịp thời phi tang, tiêu hủy tang vật. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, đây là vụ án về ma túy tổng hợp lớn nhất từ đầu năm đến nay được lực lượng chức năng triệt phá trên địa bàn Đà Nẵng. Hiện cặp vợ chồng Nhân - Uyên và gần 10 đối tượng nghiện đang được lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP Đà Nẵng tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ. Theo Công Bính (Dân trí)