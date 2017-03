Bắt nóng hai nghi can cướp giật

Khoảng 6 giờ cùng ngày, tổ trinh sát đặc nhiệm phát hiện hai thanh niên đi xe máy (biển số 59P1-530.34) có nhiều biểu hiện nghi vấn đã bám theo dõi. Khi cả hai áp sát, giật chiếc túi xách của một đôi vợ chồng trước nhà 371A Lê Đại Hành (phường 11, quận 11) thì trinh sát từ phía sau tăng tốc truy đuổi.

Tại trụ sở công an, hai nghi can khai tên Ngô Hiểu Đạt và Nguyễn Lê Duy Phong (đều ngụ Tân Bình) do thiếu tiền tiêu nên đi cướp.

Ngày 30-8, Công an TP Huế đã bắt khẩn cấp Hà Văn Thắng và Trương Bình về hành vi cướp giật tài sản.

Hai nghi can cướp giật bị khống chế, đưa về trụ sở công an. Ảnh: XN

Trước đó, nhiều nữ sinh ở các trường THPT trên địa bàn TP Huế đến cơ quan công an trình báo bị hai thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi xách lấy cắp điện thoại di động, tiền mặt, máy tính bỏ túi… Tối 26-8, qua tuần tra phòng, chống tội phạm Công an phường An Hòa phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn trên đường Đặng Tất (TP Huế). Sau đó, cả hai được công an mời về làm việc. Thắng và Bình khai nhận đã gây ra 12 vụ cướp giật tài sản của nữ sinh. Thủ đoạn của Thắng và Bình là sử dụng xe máy dạo quanh các tuyến đường TP Huế phát hiện những nữ sinh đi xe đạp mang túi xách sơ hở rồi áp sát giật tài sản và phóng xe tẩu thoát trong đêm tối. Số tài sản chiếm đoạt được, Thắng và Bình mua card game online.

XUÂN NGỌC - VIẾT LONG