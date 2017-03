Bắt nóng hai tên cướp trên núi Sơn Trà

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19h tối 17/5, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) liên tiếp nhận được tin báo của hai cặp nam nữ là P.V.H. (SN 1981, trú xã Cẩm Kim, Hội An, Quảng Nam) cùng bạn gái là N.T.Q.V. (SN 1986, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) vừa bị hai thanh niên bịt khẩu trang cướp một điện thoại di động và gần 1 triệu đồng khi cả hai đang hóng mát trên đường lên trạm ra-đa trên núi Sơn Trà.

Đối tượng Ngô Văn Linh (trái) và Phan Văn Thuận

Tiếp đó, hơn 30 phút sau, một trường hợp khác đến Công an phường Thọ Quang khai báo vừa bị hai đối tượng bịt mặt cướp một điện thoại di động và 200 ngàn đồng cũng tại khu vực trên. Đó anh T.H.T. (SN 1993, trú xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam) và chị N.T.M.H. (SN 1993, trú xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam). Vì trời tối và quá sợ hãi nên các nạn nhân không nhớ rõ đặc điểm của hai tên cướp.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Thọ Quang nhanh chóng xuống hiện trường, thu thập thông tin để phá án.

Qua sàng lọc đối tượng, các trinh sát phát hiện đối tượng Phan Văn Thuận (SN 1990, trú tổ 41, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Thuận là đối tượng nằm trong danh sách quản lý của Công an vì có biểu hiện cá độ bóng đá.

Sau khi nắm đủ chứng cứ, 22h cùng ngày, lực lượng công an đã mời Thuận lên làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Thuận đã thừa nhận mình cùng đồng bọn là Ngô Văn Linh (SN 1990, trú tổ 34, phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) gây ra hai vụ cướp nói trên để trả tiền nhậu bị thiếu. Ngay trong đêm, Linh bị Công an quận Sơn Trà bắt gọn. Hiện vụ án đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

