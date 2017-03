Bắt nóng hung thủ giết cụ bà 78 tuổi nhờ đôi dép

Theo C.Nguyên (NLĐO)

Tin từ Công an tỉnh Đắk Nông ngày 11-8 cho biết đang di lý nghi can sát hại cụ Hồ Thị Kim (78 tuổi, xã Nam Dong, huyện Cư Jút) từ TP HCM về Đắk Nông để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.Trước đó, tối 9-8, hàng xóm sang nhà và phát hiện cụ Kim chết trên giường, trên người có nhiều dấu bầm tím, máu chảy từ mũi và tai. Đôi bông tai bằng vàng cùng sợi dây chuyền bạc thường ngày bà Kim vẫn đeo đã bị lấy mất.Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 10-8, cơ quan công an xác định nghi can giết cụ Kim là Nguyễn Gia Thiệu (46 tuổi, ngụ cùng xã Nam Dong). Tuy nhiên, Thiệu đã bỏ trốn khỏi địa bàn.Đến 15 giờ ngày 10-8, tổ công tác của Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được Nguyễn Gia Thiệu khi y đang lẩn trốn tại TP HCM.Theo người nhà hung thủ, mặc dù đã lớn tuổi, có vợ con nhưng Thiệu không tu chí làm ăn mà thường xuyên tụ tập với đám thanh niên hư hỏng trong vùng tổ chức ăn nhậu và trộm cắp vặt. Khoảng 4 ngày trước khi xảy ra án mạng, vợ chồng Thiệu xích mích nên y bỏ ra chợ Nam Dong thuê phòng nghỉ.Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết tại hiện trường, hung thủ đã để lại nhiều vết dép trên nền nhà. Qua xác minh, dấu dép này trùng khớp với đôi dép trong phòng nhà nghỉ nơi Thiệu thuê. Vì thế, công an xác định nghi can giết người chính là Thiệu.