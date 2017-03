Bắt nóng hung thủ giết người, lừa tiền

Theo điều tra bước đầu, chiều 5-8, Vương mở tiệc ăn nhậu cùng nhóm bạn tại phòng trọ ở xã Ea Yông (Krông Pắk). Sau đó cả nhóm rủ nhau đến nhà một người bạn trong nhóm tiếp tục cuộc vui.

Trên đường về, khi đến tổ dân phố 12, thị trấn Phước An (Krông Pắk), Vương nhìn thấy Võ Trần Nguyễn (17 tuổi) đang ngồi chơi trước nhà một người dân. Do có mâu thuẫn từ trước, Vương dừng xe vào gây sự với Nguyễn. Trong lúc cãi vã, Vương bất ngờ rút dao giấu trong người ra đâm một nhát trúng vùng cổ của Nguyễn. Nguyễn bỏ chạy, Vương tiếp tục cầm dao đuổi theo đâm thêm hai nhát vào vùng lưng Nguyễn. Người dân can ngăn, đưa Nguyễn đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Krông Pắk nhưng nạn nhân đã tử vong.





Hung khí và tang vật liên quan đến vụ án mạng. Đối tượng Võ Tấn Vương

Sau khi gây án, Vương cùng mấy người bạn chở nhau về chùa Phước An ở xã Hòa An xin ngủ. Sáng hôm sau, Vương và Thiên nói dối trụ trì chùa xin 200.000 đồng để đi xin việc, sau đó bắt xe buýt bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông. Khi xe buýt đến địa phận xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột), lực lượng CSĐT đã đón lõng bắt nóng Vương và Thiên.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ đối với Vương để phục vụ công tác điều tra.