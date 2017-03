Bắt nóng nghi phạm giết hai mẹ con

Người dân hiếu kỳ vây kín hiện trường - Ảnh: Nam Du





Nghi can Nguyễn Văn Quân tại trụ sở công an - Ảnh: Nam Du



Tại hiện trường, nơi phòng ngủ của chị Lan, cơ quan công an ghi nhận còn vương vãi nhiều vết máu loang lổ. Ông Lê Đăng Chư (cha chồng chị Lan), thất thần kể: Khoảng 9g sáng cùng ngày, ông Chư và chồng chị Lan là anh Lê Đăng Du, đi công chuyện về thì thấy cửa nhà vẫn mở nhưng không có người. Anh Du đứng bên ngoài gọi vợ “Lan ơi, Lan ơi…”, gọi mãi vẫn không thấy chị Lan lên tiếng.Ngay lúc này, một thanh niên từ trong nhà vùng chạy ra liền bị anh Du túm lấy. Anh Du hỏi: “Mày vào nhà tao làm gì”, liền bị người này chống trả rồi vùng chạy. Ngay lúc đó, ông Chư xông vào phụ giúp con trai bắt thanh niên này rồi điện thoại cho Công an phường Bình Hòa trợ giúp.Khi anh Du vào nhà thì bàng hoàng khi thấy vợ và con gái bị giết chết, người đầm đìa máu. Con gái anh Du đã tắt thở còn vợ anh bị kẻ thủ ác dùng vật cứng đập vào đầu làm đầu biến dạng đang thoi thóp thở và chết ngay sau khi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.Nghi phạm giết người bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Kiên Giang). Điều tra ban đầu cho thấy Quân trước đây từng có thời gian làm việc cho gia đình anh Du. Còn động cơ vì sao tên Quân ra tay sát hại chị Lan và con gái của chị đang được Công an thị xã Thuận An điều tra làm rõ.Theo NAM DU (TTO)