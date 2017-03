Bắt nóng tài xế tông chết người bỏ trốn nhờ camera trên đường

Phong là đối tượng gây ra vụ tai nạn giao thông chết người rồi bỏ trốn vào khuya 13-3.

Trước đó, tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, người dân phát hiện ông Huỳnh Ngọc T., 45 tuổi, ngụ TP.HCM nằm chết ven đường. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường tai nạn giao thông gây chết người rồi bỏ trốn.



Hiện trường tai nạn. Ảnh do Công an Long An cung cấp



Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi lại trên đường, cơ quan chức năng xác định ô tô tải biển số 62C-047.99 đã gây tai nạn. Tài xế lái xe thời điểm đó đã bỏ trốn khỏi hiện trường.



Cũng theo Thượng tá Tâm, hiện tại địa phương này đã lắp 180 camera trên 68 điểm tại tám xã, thị trấn, tổng kinh phí gần 1 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa.