Bắt nóng tên trộm trên 100 triệu đồng

Số tài sản mà tên Phương trộm trị giá trên 100 triệu đồng ở nhà ông N.V.T. (trú đường Nguyễn Xuân Nhĩ, phường Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) gồm tiền Việt Nam, USD, nhẫn và dây chuyền vàng…

Đối tượng Nguyễn Văn Phương bị bắt giữ tại cơ quan công an

Trước đó, sáng ngày 19/2, ông T. đến công an quận Hải Châu trình báo sự việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản. Sau nhiều giờ truy nóng, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận Hải Châu đã bắt được Phương khi y đang lẩn trốn ở phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Theo khai nhận ban đầu của Phương, sau khi “thám thính” ở khu vực phường Hòa Cường Nam thì thấy nhà ông T. sở hở nên y đã đột nhập từ tầng 3 xuống phòng ngủ tầng 2 rồi lấy những tài sản nói trên và nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

Theo hồ sơ, Nguyễn Văn Phương từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo Công Bính (Dân trí)