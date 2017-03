Bắt nóng vụ vận chuyển 14.000 viên ma túy tổng hợp

Trao đổi với PV, Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cho biết, 4 đối tượng bị bắt giữ gồm Lầu A Minh (sinh năm 1986), Lầu A Di (sinh năm 1973), Lầu A Dơ (sinh năm 1991) và Lầu A Tủa (sinh năm 1992). Cả 4 đều là người dân tộc Mông và cùng trú tại Xa Dung B, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Khi bị bắt quả tang, 4 người này đều đang di chuyển bằng xe máy để vận chuyển hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, được xếp kín bên trong hai xe máy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 2 xe máy, 5 ĐTDĐ, 2 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật liên quan.

Các đối tượng cùng toàn bộ tang vật của vụ án sau đó đã được di lý về trụ sở cơ quan Công an để điều tra làm rõ. Qua quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Sau một thời gian dài theo dõi và lập chuyên án, dù các đối tượng này hoạt động với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi khiến tổ công tác gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra, nhưng các trinh sát của lực lượng công an Lào Cai đã kiên trì đeo bám và đã triệt phá thành công chuyên án lớn này.

Thiếu tướng Hoàng Ngọc Thành, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết đây là một trong những chuyên án rất lớn mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lào Cai phá thành công. Hiện chúng tôi đang giao Phòng ma túy, Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục đấu tranh và mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để đưa các đối tượng trên ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Quốc Cường - Xuân Thái (Dân trí)