Bắt nữ hành khách 71 tuổi vận chuyển 9 bánh heroin

Heroin được ngụy trang dưới dạng xà phòng cục mang nhãn hiệu SHINZU’I

Khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đi Sydney (Úc), nữ hành khách này bị phát hiện đang vận chuyển 9 bánh heroin (gần 3kg).

Số heroin trên được đối tượng ngụy trang dưới dạng xà phòng cục mang nhãn hiệu SHINZU’I (36 cục) cất giấu trong hành lý ký gửi. Số heroin này ước trị giá 10 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C 47B) Bộ Công an và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an TP.HCM làm rõ.

Chỉ trong vòng 10 ngày, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã bắt giữ 3 vụ vận chuyển trái phép heroin, với tổng trọng lượng hơn 6 kg (18 bánh).

Theo NGỌC THÚY (PNO)