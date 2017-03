Bắt nữ nghi can 17 tuổi sát hại nam thanh niên trong quán nhậu

Bằng các nghiệp vụ đặc biệt, cơ quan điều tra đã lần được tung tích và bắt được nghi can.

Sáng 14-6, phía Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã phát hiện và bắt giữ ĐNQ (SN 1999, tạm trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) khi đang trốn ở An Giang cùng với em gái và cha ruột là ông Đặng Thành Được (SN 1981). Nghi can Q. đã gây ra vụ án mạng khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1996, ngụ thôn Bến Trễ, xã Cẩm Hà, TP Hội An) tử vong.



Địa điểm xảy ra án mạng.

Theo điều tra, vụ việc trên xảy ra vào lúc rạng sáng 8-6 tại một quán nhậu trên đường Lý Thường Kiệt, phường Cẩm Châu, TP Hội An. Vào thời điểm trên, tại quán nhậu, ông Được đang ngồi uống bia với hai người nữa. Sau đó, ông Được gọi cho Nam cùng hai cô con gái tới cùng nhậu cho vui.

Nhậu được một lúc, Nam đứng dậy và nói đi ra ngoài một chút. Ngay sau khi rời bàn, Nam có ghé tai Q. nói nhỏ gì đó rồi bước qua bên kia đường, lúc này Q. đứng dậy đập vỏ chai bia rồi cầm phần nhọn cổ chai đi sau lưng Nam. Khoảng vài phút sau đó, những người nhậu cùng nghe có tiếng kêu thất thanh nên ra xem thì thấy Nam bị thương ở phần cổ mất máu. Những người trong bàn nhậu đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng Nam đã tử vong trên đường đi.

Ngay sau khi gây án, nghi can cùng em gái và ông Được đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan điều tra nhanh chóng có mặt tại quán nhậu trên để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân và tiến hành truy bắt nghi can gây ra vụ án mạng.

Theo kết quả điều tra, nạn nhân tử vong do có vật nhọn đâm vào cổ dẫn đến mất nhiều máu. Sau khi tiến hành lấy lời khai của những nhân chứng liên quan, cơ quan điều tra nghi ngờ một trong hai người con ông Được chính là hung thủ gây án. Tuy nhiên khi cơ quan điều tra đến địa chỉ tạm trú của nghi can thì được biết ba cha con ông Được đã bỏ trốn. Bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp, cơ quan điều tra xác nhận Q. chính là hung thủ gây án.

Với quyết tâm bắt hung thủ để làm sáng tỏ vụ án, phía cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã cho các trinh sát truy tìm tung tích của nghi can. Sau một thời gian điều tra, vào sáng nay (14-6) Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ ba nghi can vụ án.