Bắt “nữ quái” buôn ma túy bằng búa tạ, kềm cộng lực

Sau nhiều tháng đeo bám, các trinh sát Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy xác định Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1982, ngụ xã Long Chánh, thị xã Gò Công) là một đối tượng chuyên cung cấp heroin cho các con nghiện ở các huyện phía đông.



Quá trình trinh sát, công an phát hiện trước cổng nhà Diễm cho gắn camera để phát hiện có người lạ. Bên trong cách cổng rào được làm rất kiên cố. Khi con nghiện đến, Diễm qua sát qua camera mới cho người mở cổng. Vào trong phải qua hai lớp cửa mới gặp được Diễm.



Để đối phó với công an, Diễm cho các cửa ra vào đóng kín. Khi “mối quen” đến, đi vòng qua bên vách tường nhà sẽ có một lỗ nhỏ vừa đủ để “giao dịch”. Con nghiện đưa tiền vào thì Diễm sẽ đưa ma túy.



Trưa 14-6, một con nghiện vừa vào bên trong hàng rào nhà Diễm nhận ma túy thì bị các trinh sát khống chế. Sau đó, lực lượng phải dùng búa tạ mới phá tan được ba cánh cửa nhà Diễm.



Thời gian phá cánh cửa thứ 3, các trinh sát phát hiện Diễm bỏ ma túy vào bồn cầu vệ sinh và xả nước liên tục. Hơn 10 phút sau khi cánh cửa được mở, Diễm bị bắt khi trên tay còn cầm năm cục ma túy.



Khám xét nơi ở của Diễm các trinh sát thu giữ hàng chục triệu đồng vừa bán ma túy, hai điện thoại di động và nhiều “đồ nghề” dùng phân chia, sử dụng ma túy.

Ngoài Diễm, 7 đối tượng khác trong đường dây này cũng bị bắt.



Theo lời khai ban đầu, do quen biết rất nhiều con nghiện nên từ giữa năm 2011, Diễm đến TPHCM để “mua sỉ” ma túy về bán với giá 130.000 đồng/liều. Trung bình mỗi ngày bán cho vài chục con nghiện.



Ngoài mua bán ma túy, “đại bản doanh” của Diễm còn tổ chức đánh bài. Công an đã nhiều lần ập vào bắt nhưng Diễm đều biết trước do có gắn camera theo dõi từ trước cửa rào.



Khi bị bắt đưa về Công an thị xã Gò Công, Diễm đã tự đập dầu mình xuống bàn để tự tử nhưng đã được các trinh sát ngăn chặn kịp thời. Vụ án đang được mở rộng điều tra.



Theo M.Sơn (NLĐO)