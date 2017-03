Bắt nữ quái chuyên lừa "chạy" trường CAND

Với thủ đoạn tự giới thiệu là mình có quan hệ rộng với lãnh đạo nhiều ban, ngành và hứa có thể xin chuyển chuyên nghiệp trong Quân đội, xin vào học tại các trường CAND mà không phải thi cũng như xin vào làm việc tại ngân hàng, công ty viễn thông,… Phạm Thị Thanh Bính đã nhận tiền của rất nhiều người rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra làm rõ tháng 8/2010, qua người quen giới thiệu, chị Hoàng Thị Huyền ở Văn Lãng, Lạng Sơn đặt vấn đề nhờ Bính xin chuyển chuyên nghiệp cho anh Vương Hồng Đ. (trú tại Lạng Sơn) lúc đó đang là chiến sỹ nghĩa vụ của một đơn vị Quân đội. Bính "quảng cáo" quen biết với các cán bộ cấp cao trong Quân đội và có thể xin chuyển chuyên nghiệp cho anh Vương Hồng Đ.., đồng thời yêu cầu chị Huyền đưa 80.000.000 đồng để lo chi phí xin việc.

Ngày 9/9/2010, chị Huyền mang 80 triệu đồng đến nhà riêng của Bính tại xóm 2 Cổ Nhuế, Từ Liêm. Bính viết giấy biên nhận và cam kết nếu không xin chuyển chuyên nghiệp hoặc không xin cho anh Vương Hồng Đ. đi học được sẽ hoàn lại tiền. Thế nhưng, chờ 1 năm sau, anh Đ. vẫn không được chuyển chuyên nghiệp như Bính hứa hẹn. Chị Huyền nhiều lần gặp đòi tiền nhưng Bính không trả.

Một nạn nhân khác của Bính là bà Trịnh Hồng Định ở Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Nghe Bính "nổ" có khả năng xin việc làm và "chạy" vào học tất cả các trường đại học, trung cấp trong nước mà không phải thi tuyển, kể cả các trường CAND, tháng 6/2010, bà Định nhờ Bính xin cho hai cháu vào học Trường Trung cấp CSND.

Bính nói hiện có hai suất vào thẳng Trường Trung cấp CSND mà không phải thi, khoảng tháng 8 hoặc tháng 9/2010 sẽ nhập học. Số tiền để lo chi phí là 320.000.000 đồng. Bính yêu cầu bà Định đưa trước 190.000.000 đồng và hẹn sau 2 hoặc 3 tháng có kết quả sẽ lấy nốt số tiền còn lại. Bà Định đã đưa tiền cho Bính làm nhiều lần với tổng số tiền là 190.000.000 đồng cùng 2 bộ hồ sơ. Đến tháng 11/2010 vẫn không thấy hai cháu được đi học, bà Định yêu cầu trả lại tiền nhưng Bính khất lần và trốn tránh không trả.

Sau khi nhận đơn tố cáo của những người bị hại, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh Bính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên do Bính đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên Công an huyện Từ Liêm ra quyết định truy nã. Đến ngày 1/8, Công an huyện Từ Liêm đã bắt được Bính khi đang lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, đề nghị ai là bị hại của đối tượng Bính, liên hệ ĐTV Phạm Minh Quyết, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an huyện Từ Liêm để cung cấp thông tin. ĐT: 0988770658

Theo PV (Công an nhân dân)