Bắt ‘nữ quái’ móc túi

(PLO)- Ngày 18-3, Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã lập hồ sơ chuyển nghi can Bùi Thị Hà (34 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi) cùng tang vật cho Công an TP.Biên Hòa tiếp tục thụ lý điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.