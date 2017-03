Bắt nữ ‘siêu trộm’ túi xách trong các trường học

Theo cơ quan điều tra, vào cuối năm 2014 trên địa bàn thị xã Long Khánh liên tiếp xảy ra những vụ trộm túi xách của giáo viên ở nhiều trường học. Các giáo viên thường để túi xách cá nhân của mình trong phòng giáo viên rồi đi lên lớp, khi quay lại đã bị trộm mất. Tài sản bị mất gồm tiền, điện thoại đi động và các giấy tờ tùy thân với giá trị từ 5 đến 7 triệu đồng.



Các túi xách mà Thanh đã từng trộm cắp.

Cơ quan công an thị xã Long Khánh vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm gây án. Qua làm việc với các bảo vệ của trường học xảy ra sự việc, thu thập những hình ảnh từ camera ghi lại, công an xác định nghi can là một phụ nữ, ngoài 30 tuổi thường đóng giả là phụ huynh đưa con đi học để vào trong trường rồi trộm tài sản. Khi gây án, nghi can dùng khẩu trang bịt mặt.

Sau một thời gian điều tra, lực lượng công an đã xác định được nghi can gây án là Lê Thị Kim Thanh. Nghi can đã ly di chồng, hiện thuê nhà trọ ở trên địa bàn thị xã Long Khánh, một mình nuôi tới 4 con nhỏ và không nghề nghiệp.

Sáng ngày 9-4, sau khi đưa con đi học, Thanh về đến đường Trần Phú (phường Xuân An, thị xã Long Khánh) thì phát hiện chiếc giỏ xách của một nữ giáo viên để ngoài xe máy dựng khuất xe hủ tiếu đang ăn sáng bên trong nên quay lại để “hành nghề”. Lúc này, Thanh dựng xe máy bên đường đi vào bên trong giả bộ mua hủ tiếu mang về rồi nhanh tay lấy chiếc giỏ xách, lên xe phóng về phòng trọ.

Khi nghi can đi được không lâu thì nạn nhân phát hiện mình mất túi xách nên đã báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, các trinh sát công an thị xã Long Khánh nhanh chóng bám theo nghi can. Khi Thanh vừa về tới phòng trọ thì bị lực lượng công an ập đến bắt giữ cùng tang vật là một túi xách bên trong có 2 triệu đồng tiền, một chỉ vàng, một điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ của nạn nhân. Khám xét nơi của Thanh, công an thu giữ hàng chục túi xách các loại, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân.

Làm việc với cơ quan công an, Thanh khai, trong một lần đưa con đi thấy trong phòng nghỉ của giáo viên có túi xách để trên bàn không có người coi nên đã lấy trộm. Khi về phòng trọ kiểm tra bên trong có tiền và điện thoại đi động bên bán đi tiêu xài. Thấy việc trộm cắp dễ dàng nên mỗi lần đưa con đi học, Thanh lại để ý ở lớp học hay phòng nghỉ của giáo viên có túi xách không ai quản lý liền ra tay lấy trộm.

Bước đầu, Thanh khai nhận thực hiện được khoảng trên 20 vụ trộm cắp tài sản ở trường học, hàng quán. Khi lấy được tài sản, Thanh mang đem bán tại nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn thị xã Long Khánh. Hiện cơ quan công an cũng đã xác định được 18 nạn nhân của Thanh, hầu hết là giáo viên.