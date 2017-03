Bắt nữ sinh buôn "hàng trắng"

Ngày 3/8, tin từ Công an Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Thị Hà Dũng (21 tuổi) và Nguyễn Đức Anh (28 tuổi), cả 2 đều trú thành phố Đồng Hới về hành vi sử dụng, mua bán trái phép chất ma tuý.



Được biết, qua nguồn tin của trinh sát, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của đối tượng Dũng, ở tiểu khu 14, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới và phát hiện 3,663 gram ma tuý dạng đá, 1 bình nhựa tự chế, 1 con dao, 1 triệu đồng cùng nhiều vật dụng khác để sử dụng ma túy đá. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, số ma túy trên được mua từ Nghệ An đưa về Đồng Hới để bán lại kiếm lời và sử dụng cá nhân.



Đối tượng Trần Thị Hà Dũng đang theo học ngành Dược ở Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình. Nhưng từ tháng 3/2013 đến nay Dũng không còn đến trường không rõ lý do





Theo S.Lam (CAND)