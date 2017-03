Bắt ổ bạc “quý bà”

Liên quan đến sự việc, công an cũng đã xử phạt hành chính đối với chín người khác.

Theo cơ quan điều tra, lúc 15 giờ ngày 13-2, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã ập vào nhà 20B/1 (khu phố 1, phường Hố Nai, Biên Hòa) do Bùi Thị Kim Dung làm chủ. Tại đây, công an bắt quả tang 22 người, trong đó có tám phụ nữ đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Công an thu giữa tang vật tại hiện trường gồm gần 50 triệu đồng, nhiều bộ bài, 13 xe máy các loại cùng nhiều điện thoại di động. Qua điều tra, công an xác định sòng bạc này do Bùi Anh Tú (ngụ khu phố 1, phường Hố Nai) tổ chức. Trung bình hằng ngày có khoảng 20 con bạc tìm đến đây sát phạt nhau. Bà Dung sẽ thu tiền xâu mỗi ván 50.000 đồng.

VĂN NGỌC