Bắt ổ bạc tại tư gia, thu hơn 100 triệu đồng

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, chiều 9/7, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận đã bất ngờ bao vây số nhà 211 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, bắt quả tang tại tầng 4 có 9 đối tượng chia thành 2 chiếu bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức tá lả. Tại thời điểm trên, cơ quan Công an thu giữ trên chiếu bạc khoảng 26 triệu đồng và thu trong người các đối tượng khoảng 80 triệu đồng.

Được biết ổ bạc này chỉ cho những con bạc quen biết vào chơi với số lượng tiền rất lớn. Bản thân nữ chủ nhà vừa chứa chấp cờ bạc, vừa là một con bạc lớn.

Vụ việc đang được Công an quận Cầu Giấy tiếp tục làm rõ.





