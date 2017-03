(PL)- Chiều 3-9, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Phạm Văn Lũ và Nguyễn Thị Thu Phương (cùng ngụ thị xã Dĩ An) để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sáng 30-8, công an bất ngờ đột kích một căn nhà thuộc khu phố Nội Hóa 1 (phường An Bình). Tại đây, Lũ và Phương bị bắt quả tang đang tàng trữ 32 dấu mộc, 24 bộ hồ sơ xin việc, giấy khám sức khỏe giả cùng máy móc, phương tiện phục vụ việc làm giả bằng cấp, công chứng giả. VŨ HỘI