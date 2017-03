Bắt ổ đánh bạc tại Hố Nai

(PLO) - Ngày 16- 2, cơ quan CSĐT công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ hình sự 13 nghi can để điều tra xử lý về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, liên quan đến vụ đánh bạc, công an xử phạt hành chính 9 người.