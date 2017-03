Bắt ổ làm hồ sơ giả

(PL)- Qua thời gian đeo bám, sáng 23-2, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) phối hợp Công an phường Bình Hòa triệt phá một đường dây làm giả hồ sơ xin việc.

Vào thời điểm trên, công an bất ngờ kiểm tra tiệm cho thuê áo cưới Đức Huy tại khu phố Đồng An 3 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) và bắt quả tang nhân viên tiệm đang nhận làm hồ sơ xin việc giả cho các lao động ngoại tỉnh. Qua làm việc, cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây làm giả hồ sơ này là Trịnh Thị Quế, chủ tiệm áo cưới Đức Huy. Trịnh Thị Quế. Ảnh:XL Khoảng 30 bộ hồ sơ xin việc, máy vi tính, máy in, scan và nhiều hình con dấu của các cơ quan tổ chức lưu giữ trong máy tính bị thu giữ. Các nghi can bị tạm giữ gồm: Trịnh Thị Quế, Phan Thị Linh, Nguyễn Văn Sáu, Võ Trọng Đạt, Thạch Minh Trí, Phan Thị Mận và Trương Thị Tuy. Theo lời khai ban đầu của Quế, do thấy nhiều lao động muốn xin việc mà ngại về quê làm hồ sơ, xác nhận lý lịch nên Quế làm hồ sơ giả để bán cho những ai có nhu cầu với giá 100.000- 140.000 đồng/bộ. Ngoài ra, Quế còn cùng các nhân viên đi móc nối với các tiệm tạp hóa xung quanh để tìm thêm nguồn khách hàng. XUÂN LƯƠNG