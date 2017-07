Bắt ổ mại dâm vùng quê

Ngày 31-7, cơ quan công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Đoàn Thị Kim Anh (48 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.



Trước đó, chiều ngày 29- 7, Công an huyện Định Quán phối hợp với Công an xã Phú Vinh tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh nhà nghỉ “ Bình Dân” ở xã Phú Vinh bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, hai gái bán dâm xác định là Đ.T.B.P (42 tuổi, quê An Giang) và N.T.H.L (28 tuổi, quê Bến Tre).

Công an xác định Đoàn Thị Kim Anh (chủ quản nước giải khát Tình Em) trực tiếp môi giới cho P và L bán dâm cho khách tại nhà nghỉ với giá 300 ngàn đồng/lần. Tại cơ quan CSĐT, Kim Anh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.