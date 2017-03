Bắt ổ nhóm gây ra 71 vụ cướp giật

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu Đào Sỹ Viên và Nguyễn Duy Tiệp (cùng trú tại huyện Hoa Lư) khai nhận, từ đầu năm 2010 đến nay, Viên và Tiệp cùng với 2 đối tượng là Hoàng Văn Nam, 22 tuổi, Hoàng Hồng Hiếu, 19 tuổi, cùng ở Mai Sơn, Yên Mô, còn gây ra 71 vụ cướp giật tài sản, gồm: Ở địa bàn TP Ninh Bình 51 vụ, Hoa Lư 7 vụ, thị xã Tam Điệp 3 vụ; tỉnh Nam Định 6 vụ, tỉnh Hà Nam 4 vụ.

Tài sản mà bọn chúng cướp giật là 53 dây chuyền vàng, 3 điện thoại di động, 3 dây chuyền vàng giả, 8 lần giật trượt; tổng số tiền bán được khoảng trên 200 triệu đồng. Nơi chúng tiêu thụ là tại các cửa hàng vàng, chủ yếu là ở huyện Yên Mô, Yên Khánh và thị xã Tam Điệp...

Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đào Sỹ Viên và Nguyễn Duy Tiệp. Công an cũng thu giữ nhiều dây chuyền vàng ở các tiệm vàng mà chúng đưa đi tiêu thụ.

Tuy vụ án đã được làm rõ nhưng hiện nay mới có rất ít nạn nhân bị cướp đến khai báo và nhận lại tài sản, một phần do thiếu thông tin, nhưng có trường hợp vì nhiều lý do khác nhau mà chưa đến nhận lại.





Theo Nguyễn Văn Cảnh (CAND)