Bắt ông chủ xưởng gỗ buôn heroin

(PLO) - Ngày 16-8, tin từ Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã phá thành công chuyên án 814M, bắt “trùm” Trần Văn Thoan (50 tuổi, chủ xưởng Thoan gỗ, ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) cùng Nguyễn Quốc Hương (42 tuổi, trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Bùi Văn Tiến (45 tuổi, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội mua bán trái phép chất ma túy.