Bắt ông 'trùm' có 5 tiền án điều hành đường dây bán heroin

(PLO) - Ngày 1-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đã bắt tạm giam Tạ Văn Thường (49 tuổi, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) cùng hai đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy.