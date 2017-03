Bắt ông trùm ma túy khét tiếng luôn 'găm' súng bên mình

Chiều 22-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết công an tỉnh này khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đoàn Tuấn Dương (32 tuổi, trú TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) để điều tra về tội mua bán trái phép ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Dương chính là kẻ cầm đầu đường dây ma túy khét tiếng mà Công an tỉnh Lạng Sơn đã đấu tranh, triệt phá trong thời gian dài vừa qua.

Theo người đứng đầu Công an tỉnh Lạng Sơn, việc bắt giữ ông trùm ma túy Đoàn Tuấn Dương được tiến hành cách đây một tuần.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dương, cơ quan điều tra thu giữ hai khẩu súng, 66 viên đạn, nhiều đao kiếm cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp. Tiếp đó, căn cứ vào lời khai của Dương, công an khám xét khẩn cấp nơi ở đồng phạm Kiều Thị Tuyết (28 tuổi, người địa phương) thu giữ sáu túi ma túy tổng hợp và 150 triệu đồng.



Đoàn Tuấn Dương tại cơ quan công an. (ảnh: công an cung cấp)

Qua đấu tranh ban đầu, ông trùm này khai nhận đã chỉ đạo đàn em trong đường dây buôn bán trót lọt hơn 100 bánh heroin, 80 kg ma túy tổng hợp và nhiều súng đạn.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Trung Thực, sau khi nắm được hoạt động đường dây ma túy do Dương cầm đầu, Công an tỉnh Lạng Sơn đã thành lập chuyên án đấu tranh, bắt đầu từ tháng 11-2015, chia thành bốn giai đoạn. Đến nay, sau chín tháng bóc gỡ, công an đã bắt 13 người cùng số lượng ma túy rất lớn, tám khẩu súng quân dụng, hàng loạt đao, kiếm, đạn,...

“Các đường dây trước có chống cự nhưng đây là đường dây manh động nhất. Chúng trang bị nhiều vũ khí quân dụng, thủ đoạn vô cùng nham hiểm, là đường dây lộn xộn nhất từ trước đến nay” - giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.