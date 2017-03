Bắt phó bí thư thường trực thị ủy Vĩnh Long

Bà Vân bị khởi tố với tội danh tham ô và cố ý làm trái. Đây là đối tượng thứ năm bị bắt trong vụ án này.

Trước đây, trong quá trình điều tra vụ án, PC15 Công an Vĩnh Long đã bắt tạm giam bốn đối tượng gồm: Lê Minh Hùng - Chánh văn phòng Thị ủy; Võ Thị Cẩm Hồng - thủ quỹ Thị ủy; Trần Thị Kiều - kế toán ngân sách Thị ủy và một đối tượng buôn bán ở ngoài cơ quan Thị ủy là Trần Văn An (chồng thủ quỹ Cẩm Hồng). Khi được giao quản lý nguồn tiền có được từ cho thuê mặt bằng và tiền đền bù giải tỏa nhà do Thị ủy quản lý..., thủ quỹ Cẩm Hồng đã gửi số tiền trên vào một số ngân hàng thương mại với tên mình và có cả tên chồng mình.