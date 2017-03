Bắt Phó CA xã tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Ngày 26-12, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan An ninh điều tra công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Đình Nghiên (SN 1966, Phó Công an xã An Thọ, huyện An Lão) về hành vi giả mạo trong công tác, theo điều 284 Bộ Luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đã bắt 4 bị can, truy nã 1 bị can tổ chức và tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Phạm Đình Nghiên được xác định cùng với Vũ Văn Sáu, nguyên Trưởng Công an xã An Thọ, đã làm giả các giấy tờ đề nghị cấp chứng minh nhân dân (CMND) cho bị can Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Hải quan Hải Phòng (SN 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú ở 123 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, - TP Hải Phòng), kẻ đã tổ chức cho bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn trung tuần tháng 5 vừa qua.

Phong trước đó đã bị truy nã từ năm 2009 vì tội buôn lậu. Tuy nhiên, nhờ vào CMND giả (mang tên Hoàng Văn Linh, sinh ngày 16-7-1975, đăng ký thường trú tại xã An Thọ, huyện An Lão nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong), Phong đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam để che giấu và giúp bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn. Phong hiện nay vẫn đang tiếp tục bị truy nã về hành vi tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa, ngày 16-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng cũng đã khởi tố và bắt giam Vũ Văn Sáu về hành vi giả mạo trong công tác.

Tiếp đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Vũ Tiến Sơn (SN 1966), Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hải Phòng), về tội tổ chức người trốn đi nước ngoài theo điều 275 Bộ Luật Hình sự.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra cũng đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Hà Trọng Tuấn (SN 1964, ở số 43 Lê Lợi, quận Ngô Quyền - Hải Phòng) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267 Bộ Luật Hình sự.

Như vậy, đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt 4 bị can, truy nã 1 bị can trong vụ bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn.

Điều 284. Tội giả mạo trong công tác 1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm: a) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; b) Làm, cấp giấy tờ giả; c) Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu; c) Phạm tội nhiều lần; d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. 4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. 5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.