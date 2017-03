Bắt phó Giám đốc "rởm" lừa tiền

Vì tin lời hứa hão của Nguyễn Bình Định (tự giới thiệu là Phó Giám đốc Công ty thương mại và dịch vụ Trần Quân, đóng tại đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng) về việc xin vào làm ở Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng, chị Hoàng Thị H. (24 tuổi, quê ở xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; hiện đang trú tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã đưa cho Định 40 triệu đồng để làm "lộ phí". Tuy nhiên, việc làm không thấy đâu mà số tiền 40 triệu đồng đã mất tăm cùng với tên Định.

Không biết bấu víu vào đâu, chị H. đành phải gửi đơn đơn kêu cứu lên Công an quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí trên địa bàn với hy vọng sẽ sớm vạch mặt tên Định.



Tấm card visit mà Định dùng để "câu khách".



Theo nguồn tin riêng của PV, không những chị H. bị Định lừa lấy 40 triệu đồng mà còn nhiều người khác cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự.

Cũng với chiêu thức quen biết nhiều người có chức có quyền, Định đã "nổ" tung trời với những người muốn xin việc làm vào cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, vì nhiều lý do tế nhị khác nhau nên không dám tố cáo Định, do đó Định vẫn có thời gian tiếp tục giở "chiêu bài cũ". Nhưng cuối cùng, Định cũng không thoát khỏi "tầm ngắm" của lực lượng Công an.





