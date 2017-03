Bắt phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma

(PL)- Ngày 8-4, nguồn tin của VNN cho hay Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trí Nhật (phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) và Phan Cẩm Loan (phó phòng Xuất khẩu công ty) về tội buôn lậu.

Cơ quan An ninh điều tra xác định Nhật và Loan đã thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Minh Hùng (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần VN Pharma) hợp thức hóa hồ sơ để nhập khẩu trái phép 9.300 hộp thuốc H-Capita vào Việt Nam có giá trị 750.000 USD. Liên quan tới việc này, trước đó cơ quan chức năng phát hiện lô thuốc H-Capita trên trong kho của Công ty Cổ phần VN Pharma (thuốc chữa ung thư) được nhập lậu. Vào cuộc điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường (trú quận 7, TP.HCM) về tội buôn lậu tân dược và sử dụng giấy tờ giả mạo… Họ đã cung cấp cho cơ quan chức năng một số giấy tờ nhập khẩu thuốc do một tham tán tại Canada cấp, tuy nhiên giấy xác nhận của tham tán tại Canada là giả. (Theo VNN)