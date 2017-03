Bắt phụ nữ mang 6 bánh heroin từ Lào về Nghệ An

(PLO)- Sáng 14-12, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hương (38 tuổi, trú tại khối Tân Yên, phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.