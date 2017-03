Bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp

Nhận được thông tin do quần chúng cung cấp có đối tượng nghi trộm tài sản của khách đang nghỉ tại khách sạn Bình Minh, các đồng chí: Trần Trung Phong, Võ Xuân Quý (cán bộ Phòng PA61) và đồng chí Nguyễn Ngọc Cương (Phó trưởng Công an phường Trần Phú, Công an TP Hà Tĩnh) đã kịp thời tổ chức bắt giữ Nguyễn Văn Sinh (26 tuổi), quê ở xã Yên Hồ (Đức Thọ) là nhân viên hợp đồng của Sở Xây dựng Hà Tĩnh, lấy trộm máy tính xách tay của anh Hoàng Ngọc Dương, Trưởng đoàn kiểm toán Khu vực 2, nghỉ tại phòng 210 của khách sạn.

Tổ bảo vệ đã chuyển đối tượng và tang vật cho Công an TP Hà Tĩnh xử lý. Bước đầu, Sinh khai nhận đã gây ra 13 vụ trộm cắp tài sản, gồm: 7 máy tính xách tay, 4 máy ảnh KTS, 2 điện thoại di động và 5 triệu đồng tại một số khách sạn trên địa bàn TP Hà Tĩnh.



Nguyễn Văn Sinh và Nguyễn Văn Sang.

Trước đó, lực lượng Công an TP Hà Tĩnh bắt Nguyễn Văn Sang (26 tuổi), quê ở xã Sơn Trà (Hương Sơn), tạm trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai), là đối tượng lưu manh có một tiền án trộm cắp, đang dùng vam phá khóa trộm 1 xe máy Jupiter dựng tại sân của Trung tâm thể thao tỉnh



Theo Hồng Phú (CAND)