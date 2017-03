Bắt quả tang 3 cán bộ đánh bạc

Ngày 1-10, Công an xã Gia Lâm cho biết, đã báo cáo sự việc bắt quả tang 3 công chức xã Gia Lâm đánh bạc lên Công an huyện Lâm Hà. Cũng với hành vi này, UBND xã Gia Lâm vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Lộc, cán bộ địa chính; ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Người cao tuổi; ông Nhâm Văn Thức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Riêng ông Đinh Thế Quang, Trưởng thôn 3, xã Gia Lâm bị phạt 5 triệu đồng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ông Phan Khắc Tâm-Công an huyện Lâm Hà phụ trách địa bàn xã Gia Lâm cho biết, vào ngày 23-8 vừa qua, trong lúc tuần tra lực lượng Công an xã phát hiện tại gia đình ông Đinh Thế Quang-Trưởng thôn 3, xã Gia Lâm có một nhóm người đang đánh bài ăn tiền. Công an xã đã ập tới bắt quả tang gồm ông Nguyễn Văn Lộc; ông Nhâm Văn Thức; ông Nguyễn Văn Thuận cùng ông Đinh Thế Quang.

Theo ông Tâm, do số tiền thu được tại chiếc bạc chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã báo cáo sự việc lên công an huyện, đồng thời đề xuất xử phạt hành chính đối với 4 người trên. Đáng chú ý, trong 4 người bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc có 3 người hiện đang giữ những chức vụ then chốt của xã Gia Lâm.