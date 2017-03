Bắt quả tang 3 đối tượng cá độ bóng đá

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 9-2, Công an TP Mỹ Tho bắt quả tang các đối tượng Trần Quốc Cường (Đen), SN 1979, ngụ 27/4 Nguyễn An Ninh, phường 8 (TP Mỹ Tho), Hồ Minh Nhựt (Vũ Hải), Sn 1978, ngụ 1E10 Đốc Binh Kiều, phường 3 (TP Mỹ Tho) và Nguyễn Duy Phương (Ngoan), SN 1984, ngụ 103 Nguyễn An Ninh, phường 2 (TP Mỹ Tho) đang tổ chức bắt độ bóng đá ăn thua bằng tiền tại quán cà phê Thanh Tuyền thuộc phường 8 (TP Mỹ Tho). Tang vật được cơ quan Công an thu giữ gồm 54.150.000 đồng (trong đó có 6.150.000 đồng là tiền của Cường), và 2 điện thoại di động.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hồ Minh Nhựt và Phạm Ngọc Tân (Ba Nhân), SN 1979, ngụ 5/5C Học Lạc, phường 3 (TP Mỹ Tho) ra kèo cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền cho Trần Quốc Cường tại quán cà phê Thanh Tuyền. Tại đây, Cường nhận tiền cá cược bắt cho từng trận từ các đối tượng tham gia cá độ với tổng số tiền là 48 triệu đồng, trong đó Nguyễn Duy Phương bỏ vào 3 triệu, một người đàn ông tên Hóa bỏ vào 10 triệu, số còn lại không xác định được con bạc.

Để có kèo cá độ từng trận bóng đá, Cường trực tiếp "cáp độ" với những con bạc tại quán cà phê hoặc thông qua tin nhắn điện thoại di động. Bản thân Cường nhận hoa hồng từ Tân và Nhựt từ 1,00 đến 1,2%. Tuy nhiên, đối tượng Phạm Ngọc Tân qua kiểm tra không có mặt tại địa phương nên chưa làm việc được.

Hiện vụ việc đang được công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra mở rộng.

HOÀNG NAM - CHÂU THÀNH