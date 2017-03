Bắt quả tang 3 đối tượng mua bán ma tuý trong nhà nghỉ

Các đối tượng gồm là Nguyễn Thị Lài (SN 1994, ở Diễn Châu, Nghệ An), Cao Thị Ngọc Anh (SN 1983, ở tổ 16, phường Yên Sở, Hoàng Mai), Dương Bình Định (SN 1982, ở tổ 19, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai). Cả 3 đối tượng đều sống lang thang.



Qua điều tra làm rõ đối tượng Định đã đưa ma tuý cho Lài cất giấu và bán lẻ. Công an Quận đã thu giữ của Định 0,243 gam ma tuý tổng hợp. Đấu tranh khai thác được biết, đối tượng bán ma túy cho Định là Cao Văn Quyền (SN 1992, ở tổ 17, phường Hoàng Liệt, Hoànmg Mai).



Công an Quận Hoàng Mai đang điều tra mở rộng.





