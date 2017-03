Bắt quả tang 30 con bạc đá gà

Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ được 70 triệu đồng tiền mặt cùng 20 con gà đá và nhiều điện thoại di động.

Nhóm đá gà này do Nguyễn Vũ Đức (trú phường Linh Tây, quận Thủ Đức) cùng Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Thanh Hùng (cùng trú phường Hiệp Phú, quận 9) cầm đầu. Trước đó, trinh sát Công an quận 9 phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) phát hiện và theo dõi nhóm đá gà này trong vòng hai ngày.

YẾN HOA