Bắt quả tang 9 quý bà đang say máu sát phạt

Một sòng bạc quý bà bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh minh họa: Đàm Đệ)

Ngày 14/3, công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bàn giao 11 đối tượng cùng tang vật cho công an TP.Phan Thiết để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó khoảng 16h chiều 13/3, trinh sát hình sự công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng CSCĐ, công an P.Phú Hài, công an TP.Phan Thiết bất ngờ ập vào 1 địa điểm ở KP.2, P.Phú Hài, TP.Phan Thiết – là ngôi nhà do bà Phạm Thị Lan (SN 1961) làm chủ. Tại đây cảnh sát đã bắt giữ 11 đối tượng đang say máu với trò cờ bạc ăn tiền, dưới hình thức chơi bài xì – ách.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật gồm: gần 60 triệu đồng, 3.000 USD, 10 ĐTDĐ, 7 xe gắn máy, 60 bộ bài Tây…

Bước đầu cơ quan công an xác định, đối tượng Phạm Thị Lan tổ chức sòng bạc ngay tại nhà mình để thu tiền xâu. Hàng ngày sòng bạc hoạt động từ 14h chiều đến 0h rạng sáng hôm sau với số người tham gia đánh bạc có khi lên đến hàng chục người/ngày.

Theo quy ước mỗi con bạc đặt cược ít nhất là 50 ngàn đồng, cao nhất thì tùy vào túi tiền của con bạc. Mỗi ngày Lan thu lợi bất chính hàng triệu đồng.

Theo Nguyễn Công – Đàm Đệ (VNN)