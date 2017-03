Bắt quả tang 94 con bạc đá gà

(PLO) - Ngày 15-8, Thượng tá Cao Tiến Mai, Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: trưa 14-8, lực lượng công an huyện Nam Đàn đã vây ráp, bắt quả tang 94 con bạc đang tổ chức đá gà ăn tiền.