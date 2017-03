Bắt quả tang cơ sở bơm nước cho bò trước khi giết mổ

Khu vực giết mổ bị phát hiện vi phạm pháp luật.

Sự việc trên diễn ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 17-1. Tại hiện trường, khu vực giết mổ có năm con bò (trọng lượng 3,5-5 tạ) đang được trói vào một trụ ngang.

Công an đã yêu cầu chủ cơ sở và người làm ngưng ngay việc làm phạm pháp; yêu cầu tạm giữ hai con bò đang bị no nước, dụng cụ hành nghề là đoạn ống nước dài hơn 15 m và búa tạ.

Theo lời khai của ông Hà, gia đình hành nghề giết mổ bò đã được hơn một năm nay. Năm con bò trên ông vừa nhập từ xã An Phú (TP Pleiku), chuẩn bị giết mổ. Mỗi ngày cơ sở giết mổ từ một đến ba con bò tùy theo nhu cầu của bạn hàng.

Khi PV đặt câu hỏi chủ cơ sở có biết việc này là vi phạm pháp luật và gây mất an toàn thực phẩm, ông Hà nói ông làm sao mà biết được. Chúng tôi tiếp tục hỏi quá trình cơ quan công an giải thích về các quy định, đến giờ này ông đã hiểu mình đã sai phạm chưa, ông Hà vẫn bao biện "tôi vẫn không thể hiểu". “Việc cho bò uống nước là để bò không khát nước dẫn đến khô thịt và bò uống nước sẽ làm thịt tươi ngon hơn. Bò ngoài đồng toàn uống nước bẩn, còn tôi chỉ cho bò uống nước sạch thì làm sao mà mất an toàn thực phẩm được (!?)" - ông Hà biện luận cho hành vi của mình.

Theo ông Liêm, thông tin này được quần chúng phản ánh rất nhiều. Cách đây nửa tháng, công an đã tiến hành mật phục điều tra. Thời điểm trên, tổ công tác tiến hành đột kích thì phát hiện nhà ông Hà đang trói năm con bò tại khu vực giết mổ, có hai con bò đang được bơm nước.





Các cơ quan chức năng tiến hành làm việc tại cơ sở vi phạm.

Cũng theo ông Đỗ Hùng Liêm, pháp luật cấm bơm bất cứ chất nào vào gia súc, gia cầm (kể cả nước sạch) trước khi giết mổ. Việc ông Hà bơm nước vào sẽ làm cho trọng lượng bò tăng đến 60% trước khi giết mổ. Thịt bò ngấm nước sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm bẩn, nhiễm bệnh khi đưa ra thị trường tiêu dùng. “Dù phát hiện quả tang ông Hà đang bơm nước hai con bò, tuy nhiên nếu không có công an thì cả ba con bò còn lại đang được cột ở trụ cũng sẽ bị giết mổ theo dạng này. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị truy tố pháp luật nếu gây hậu quả nặng nề. Đây là lần đầu tiên cảnh sát môi trường Gia Lai phát hiện việc này. Thời gian tới, lượng thịt sẽ tung ra thị trường phục vụ tết nhiều hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng” - ông Liêm cho biết.