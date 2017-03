Bắt quả tang ‘đinh tặc’ trên quốc lộ 1A

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ điều tra, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 10-6, Nghiêm Văn Long (41 tuổi, tạm trú tại 2598/1A tổ 5, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12) chở vợ là Nguyễn Thị Thúy trên xe máy biển số 59X2- 229 44 thực hiện hành vi rải đinh trên quốc lộ 1A.

Những mảnh sắt nhọn được Long rải trên quốc lộ 1A. Ảnh Phước Tĩnh

Long chở vợ đi theo hướng từ cầu vượt ngã Tư Ga về Thủ Đức, đến địa phận tổ 6, khu phố 1, phường An Phú Đông thì thực hiện hành vi rải đinh. Thủ đoạn của hai người này là bỏ sẵn nhiều mảnh kim loại sắc nhọn có hình thoi trong dép và hất từ từ xuống đường nhằm tránh sự phát hiện.

Đoạn đường quốc lộ 1A (phường An Phú Đông, quận 12)- nơi từng có nhiều xe bị lủng lốp trong nhiều năm qua. Ảnh Phước Tĩnh

Đội trinh sát công an phường An Phú Đông đã mật phục và bắt tại trận khi Long đang thực hiện hành vi rải đinh. Long bỏ chạy nhưng đã bị Công an và quần chúng nhân dân đuổi theo, bắt kịp thời.