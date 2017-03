Bắt quả tang đối tượng bán lẻ ma túy

Ngày 27/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đang tạm giữ đối với Nguyễn Thị Sum (21 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp, xã An Bình, huyện Cao Lãnh) để điều tra về hành vi tàng trữ và buôn bán trái phép chất ma tuý.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 16h30' ngày 26/6, Nguyễn Thị Sum đang bán 2 tép heroin cho đối tượng Nguyễn Văn Lực (37 tuổi, ngụ phường 2, TP Cao Lãnh) thì bị các trinh sát Phòng PC67 phối hợp với Công an huyện Cao Lãnh bắt quả tang. Tiến hành khám xét nơi ở đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 19 tép heroin cùng các tang vật có liên quan.



Theo Thanh Phong (CAND)