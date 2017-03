Bắt quả tang đưa 58 người vượt sang Trung Quốc trái phép

Bốn đối tượng Lê Văn Giang, Nguyễn Xuân Bắc và Hoàng Trọng Lĩnh, Nguyễn Tiến Tùng đang bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 3-3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã triệt phá thành công đường dây tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép, bắt, tạm giữ Lê Văn Giang (23 tuổi, trú xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Tiến Tùng (45 tuổi, trú xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Xuân Bắc (27 tuổi) và Hoàng Trọng Lĩnh (22 tuổi, cùng trú xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh).

Trước khi bị bắt giữ, Tùng, Giang, Bắc và Lĩnh từng sang Trung Quốc làm ăn, sinh sống và có quen biết một số đối tượng ở Trung Quốc.

Dịp tết Nguyên Đán 2015 vừa qua, bốn đối tượng về nhà ăn tết và đi lôi kéo người dân vượt sang Trung Quốc trái phép để làm việc “chui”. Mỗi người muốn đi phải nộp chi phí lót tay cho Tùng, Giang, Bắc và Lĩnh từ 6 đến 8 triệu đồng/người.

Sau khi thu tiền, Tùng, Giang, Bắc và Lĩnh thuê xe ô tô giường nằm Minh Hà mang BKS 38B – 005.20 để chở 58 người lao động ra Móng Cái (Quảng Ninh) sang Trung Quốc.

Đến 17g chiều 2-3, khi xe BKS 38B – 005.20 đi trên quốc lộ 1A (đoạn qua trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) thì bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cơ quan công an huyện Can Lộc bắt quả tang. Công an thu giữ tang vật giữ hơn 121 triệu đồng, hơn 43.000 Nhân dân tệ, bốn điện thoại di động và một số tài liệu, tang vật liên quan. Đồng thời giải thích cho người lao động không nghe xúi giục, lôi kéo ra nước ngoài trái phép và đưa họ về trao trả cho gia đình.

Chiều 3-3, Phòng PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ bốn đối tượng trên và đang phối hợp cơ quan chức năng mở rộng điều tra.