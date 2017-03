Bắt quả tang giám đốc ngân hàng đánh bạc

Theo đó, vào khoảng 13h10 ngày 23/7, Công an TP.Vinh (Nghệ An) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có vụ đánh bạc tại nhà bảo vệ của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh. Ngay lập tức, công an thành phố Vinh triển khai lực lượng và đã ập vào bắt quả tang ông Ngô Anh T. - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) TP.Vinh (Nghệ An) cùng 3 người khác, gồm 1 lái xe và 2 cán bộ ngân hàng NNTPNT tỉnh Nghệ An đang tổ chức đánh bạc tại đây.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ trên chiếu bạc là hơn 2 triệu đồng tiền mặt. Được biết, ông T. là cán bộ cũ của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh vừa được đề bạt làm giám đốc Ngân hàng NN&PTNT TP Vinh khoảng ba tháng.

Trả lời báo chí, giám đốc Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên là có cơ sở và đang yêu cầu những người liên quan viết biên bản giải trình, sau đó mới xem xét kỷ luật.

Sáng ngày 24/7, lãnh đạo công an TP Vinh xác nhận vụ việc đang được công an thành phố Vinh điều tra làm rõ. Theo Nguyễn Duy (Dân trí)