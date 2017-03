Bắt quả tang giết mổ rùa biển

Tại hiện trường, công an ghi nhận các con rùa biển bị giết có chiều dài nhỏ nhất 43cm, lớn nhất 78cm, được ngâm vào một bồn chứa foocmôn. Tiếp tục kiểm tra tại nhà riêng của ông Đông Anh, công an thu giữ thêm bảy con rùa biển đã được chế tác thành phẩm và hơn 400 lít foocmôn được khai dùng làm hóa chất để ngâm các con rùa biển bị giết.



Qua làm việc, ông Đông Anh khai từ tháng 10-2011 đến nay đã mua rùa biển từ một người ở tỉnh Tiền Giang về nhà để thuê người giết mổ, sau đó chế tác thành phẩm để bán sang Trung Quốc và cung cấp cho những ai có nhu cầu làm quà biếu.



Đến tối cùng ngày, công an đã thu giữ 50 con rùa biển để giám định loài, đồng thời triệu tập những người có liên quan để làm rõ vụ việc.



Theo H.MI - HÀ ANH (TTO)