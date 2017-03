Bắt quả tang hai đối tượng ngoại quốc lừa bán vàng

Tuy nhiên, sự cảnh giác của luật sư khiến âm mưu của bọn chúng bị thất bại.

Trung tuần tháng 10, một văn phòng luật sư có trụ sở tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) nhận được điện thoại của một người đàn ông ngoại quốc. Với vài câu tiếng Việt bập bõm, người đàn ông này giới thiệu là công nhân xây dựng cho một nhà máy ở Hưng Yên.

Hai đối tượng lừa đảo và tang vật bị bắt tại trụ sở CQĐT.

Theo đó, trong quá trình đổ móng công trình, anh ta cùng với một số người bạn phát hiện được 1 chiếc chum sành, bên trong đựng hàng chục thỏi vàng hình thuyền và tượng phật Di lặc. Người đàn ông này lấp lửng, do không hiểu pháp luật Việt Nam nên cần được tư vấn bán số vàng ở Việt Nam hay mang về Trung Quốc.

Sau cuộc điện thoại, hai người đàn ông lạ đã tới văn phòng luật sư và mang theo 10 thỏi kim loại hình thuyền cùng 3 bức tượng phật Di lặc màu vàng. Bọn chúng giả vờ ngây ngô khi cho rằng không rõ đó là vàng thật hay giả nên muốn nhờ văn phòng luật sư kiểm tra. Khi một cán bộ của văn phòng chọn ngẫu nhiên một thỏi vàng, một đối tượng đã lấy cưa sắt cưa đôi miếng vàng. Bằng xảo thuật, bọn chúng đã nhanh tay giấu miếng vàng giả rồi lấy miếng vàng khác trong túi đưa cho văn phòng mang đi giám định. Chính vì vậy, miếng vàng này được cửa hàng xác định là vàng thật.

Khi đã tạo được niềm tin, các đối tượng đã gạ bán toàn bộ số vàng trên cho văn phòng luật sư với giá 80 vạn Nhân dân tệ (khoảng 120.000 USD). Sau khi thỏa thuận xong giá bán, bọn chúng hẹn hôm sẽ quay lại để giao dịch.

Chiều 20/10, trong lúc chuẩn bị thanh toán, luật sư của văn phòng tình cờ phát hiện một trong số hàng chục thỏi vàng có vết trầy xước, để lộ bên trong ánh kim loại màu bạc nên đã bí mật báo công an. Ngay lập tức, các đối tượng trên được mời về trụ sở Công an phường Trung Hòa giải quyết. Tại đây, bọn chúng khai là Dương Phát Khánh (SN 1971) và Chung Thiết Lâm (SN 1972) cùng trú tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). Chúng khai nhận, cả hai không phải là công nhân xây dựng mà là thành viên của một ổ nhóm lừa đảo chuyên nghiệp. Ngoài Khánh và Lâm còn một người nữa cùng sang Việt Nam để lừa đảo. Tiến hành xác minh, Cơ quan Công an còn làm rõ trước đó hai đối tượng này đã lừa một người ở Đà Nẵng để lấy 2,9 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

