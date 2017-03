Bắt quả tang hành khách Trung Quốc trộm điện thoại của đồng hương

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó phòng An ninh hàng không sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), cho biết lúc 10 giờ 30 ngày 5-5, lực lượng an ninh cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã bắt quả tang một nữ du khách người Trung Quốc lấy trộm điện thoại của đồng hương.

Trong khi làm thủ tục để lên chuyến bay VJ 5320, ông Zhao Jin Bo, hành khách người Trung Quốc, đã báo với phòng An ninh hàng không bị mất một điện thoại iPhone 4. Kiểm tra hệ thống an ninh, lực lượng an ninh sân bay Cam Ranh phát hiện bà Yan Fengge, hành khách người Trung Quốc, đi cùng chuyến bay với ông Zhao Jin Bo, đã lấy cắp điện thoại của ông này.

Lực lượng an ninh sân bay đã lập biên bản vụ việc, yêu cầu bà Yan trả lại điện thoại cho người bị mất, đồng thời báo cáo vụ việc lên cấp trên để xử lý.

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hùng, thời gian qua tại cảng hàng không quốc tế đã xảy ra một số vụ việc tương tự. Tuy nhiên, hành khách Trung Quốc thường to tiếng, đổ lỗi cho lực lượng an ninh, hải quan sân bay.

Tối 2-5, khi làm thủ tục xuất cảnh tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, một người đàn ông Trung Quốc phát hiện bị mất điện thoại di động. Thay vì đề nghị hỗ trợ tìm kiếm, hành khách này chỉ mặt nhân viên an ninh, lớn tiếng cho rằng đã lấy cắp điện thoại của ông. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thì thấy con của hành khách trên đang giữ chiếc điện thoại. Sau đó hành khách Trung Quốc này bỏ đi, không nói gì.