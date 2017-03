Bắt quả tang kẻ giả PV dự hội nghị trục lợi

Ngày 23/8, Cục An ninh chính trị nội bộ thuộc Tổng cục An ninh II, Bộ Công an xác nhận: cơ quan này vừa bàn giao Hoàng Phạm Mạnh Tùng (SN 1970, ngụ TP.Hà Nội, tạm trú đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM) cho công an quận 1 để lập hồ sơ xử lý về hành vi vi phạm của người này.

Bước đầu Tùng khai nhận: do không có công ăn việc làm ổn định nên đã “giả mạo” phóng viên báo chí để tham dự các hội nghị trục lợi cá nhân.

Theo thông tin ban đầu, ngày 13/8, lực lượng của Cục An ninh chính trị nội bộ - Tổng cục An ninh II phối hợp cùng công an Q.1 đã bắt quả tang Tùng khi người này đang có mặt tại lễ mừng tấn phôi thép thứ 2 triệu của dự án Nhà máy thép Phú Mỹ - Tổng công ty thép miền Nam (Vnsteel) tổ chức tại hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Qua đấu tranh khai thác, Tùng thừa nhận, trước đây từng có mối quan hệ trao đổi tài liệu với Hội vô tuyến Điện - Điện tử TP.HCM (trụ sở tại đường Võ Văn Tần, Q.3).

Sau đó, Tùng đã tự làm giấy giới thiệu có nội dung gửi các ban, ngành, tự in card visit tự xưng là cộng tác viên của Hội vô tuyến Điện - Điện tử TP.HCM để đến tham dự các hội thảo, hội nghị, họp báo… tổ chức trên địa bàn TP.HCM với mục đích nhận quà lưu niệm, tiền bồi dưỡng…

Ngoài ra, Hoàng Phạm Mạnh Tùng còn sử dụng cách thức trên và tham dự rất nhiều buổi tổ chức sự kiện, họp báo khác từ trước đến nay với mục đích thu nhận lợi ích vật chất. Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu Tùng đã thừa nhận các hành vi như nói trên.

Được biết, cách đây không lâu, cư dân mạng và nhiều phóng viên báo chí tại TP.HCM lưu truyền về một bản danh sách gần 10 người có hành vi giả danh phóng viên tham dự các hội nghị, họp báo… để trục lợi, trong đó có Tùng. Nhóm này có mối liên hệ mật thiết với nhau, thậm chí mang theo y phục, tóc giả… để hành nghề.

Tuy nhiên, sau đó một số người trong danh sách này bị bắt quả tang, bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính và không còn dám hoạt động nữa. Riêng Hoàng Phạm Mạnh Tùng vẫn tiếp tục và đã bị tạm giữ vào ngày 13/8 vừa qua.

