Bắt quả tang một cán bộ môi trường nhận hối lộ

Khám xét cốp xe môtô của Phúc, các trinh sát phát hiện số tiền 5 triệu đồng vẫn để trong phong bì mà Phúc vừa nhận hối lộ của người khác cách đó vài giờ.

Sáng ngày 23/8 tiếp xúc với chúng tôi, anh Phan Thanh Phong (chủ cơ sở xay xát lúa gạo Công Thành) và anh Nguyễn Thanh Vinh (chủ cơ sở sửa chữa môtơ và máy phát điện tại số C1A, đường Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy) cho biết, cách đây 2 ngày Phúc có đến 2 cơ sở trên để lập biên bản kiểm tra về môi trường và cho biết cả 2 cơ sở trên đều vi phạm.

Tuy nhiên, sau đó Phúc lại điện thọai đến nhà riêng nói muốn “giúp đỡ” thì phải chi tiền để ăn nhậu.

Do sợ bị phạt nên trước đó anh Vinh đã đưa cho Phúc 3 triệu đồng, còn anh Phong đã trình báo với cơ quan Công an. Do vậy Phúc đã bị bắt quả tang khi nhận gói thuốc lá ba số 555, trong đó có 1 triệu đồng của anh Phong tại một quán cà phê như đã nói ở trên.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ điều tra, làm rõ.