Bắt quả tang một hiệu trưởng tham gia đánh bạc

Theo THÂN HOÀNG (TTO)



Tạm bị giữ hình sự với ông Hùng còn có các ông: Trần Xuân Khiệm (51 tuổi, giáo viên trường THCS Tiên Minh), Vũ Văn Long (49 tuổi, cán bộ xã Tiên Minh), và các ông Phạm Văn Tuấn (35 tuổi), Nguyễn Đức Ngà (49 tuổi) cùng trú tại xã Tiên Minh.Theo đó, tối ngày 20-8, Công an huyện Tiên Lãng ập vào nhà ông Long (cán bộ xã Tiên Minh) và bắt quả tang các ông này đang tổ chức đánh bạc. Cơ quan Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 5 triệu đồng và một bộ bài tú lơ khơ.Trước đó, đầu tháng 8, UBND TP Hải Phòng cho biết thời gian gần đây tại một địa phương, đơn vị đã xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức tham gia đánh bạc ở trong và ngoài cơ quan và đã ra chỉ thị về việc nghiêm cấm cán bộ, viên chức, công chức, người lao động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức.Thậm chí, để ngăn chặn và xử lý vi phạm, ông Dương Anh Điền, chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã ký và ban hành chỉ thị số 17 nghiêm cấm cán bộ đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Nếu cán bộ, viên chức vi phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm tùy mức độ và người đứng đầu cơ quan, sở ngành, đơn vị có cán bộ đánh bạc cũng sẽ phải chịu trách nhiệm về quản lý.Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Tùng, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, cho biết sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan có cán bộ tham gia đánh bạc. Hiện các cơ quan chức năng đang làm các thủ tục kỷ luật về Đảng, chính quyền, cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ đề khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.