Bắt quả tang một thượng úy công an mua ma túy

Ngày 31-7, một nguồn tin cho biết Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã bắt quả tang một thượng úy công an về hành vi buôn bán ma túy. Người bị bắt là Lê Anh Tú (31 tuổi, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội), cán bộ thuộc một cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Ông Tú bị bắt giữ khi đang mua bán trái phép chất ma túy. Công an quận Cầu Giấy đã thu giữ một số gói nhỏ nghi chứa heroin, một số viên nén nghi là ma túy tổng hợp cùng xilanh, điện thoại và các tang vật khác. Qua kiểm tra, Công an quận Cầu Giấy xác định số tang vật trên là ma túy. Được biết, Lê Anh Tú nghiện ma túy và mua số ma túy trên để sử dụng. Hiện Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ Lê Anh Tú để điều tra xử lý. Vụ việc cũng được báo cáo về cơ quan nơi ông Tú công tác. Theo M.QUANG (Tuổi Trẻ)